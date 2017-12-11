Активисты устроили митинг под Печерским райсудом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Под Печерским районным судом, где выбирают меру пресечения экс-главе Одесской ОГА, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, митингуют активисты. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Активисты митингуют под судом, протест мирный. Движение по улице Крещатик на данный момент не перекрыто.
Как сообщал УНН, 11 декабря около 13:30 Печерский райсуд начал выбирать М.Саакашвили меру пресечения.
Напомним, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.