Активісти влаштували мітинг під Печерським райсудом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Під Печерським районним судом, де обирають запобіжний захід екс-голові Одеської ОДА, колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, мітингують активісти. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Активісти мітингують під судом, протест мирний. Рух вулицею Хрещатик наразі не перекритий.
Як повідомляв УНН, 11 грудня близько 13:30 Печерський райсуд розпочав обирати М.Саакашвілі запобіжний захід.
Нагадаємо, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.