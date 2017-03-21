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Активисты высадили около тысячи саженцев на территории Голосеевского парка, где должны строить АЗС

Активисты высадили около тысячи саженцев на территории Голосеевского парка, где должны строить АЗС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. 16 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд под председательством судьи Оксаны Тищенко вынес абсолютно незаконное решение, которое позволяет застраивать часть национального природного парка Голосеевский, а именно - 2,6 га заповедного урочища Бычок. Об этом сообщают активисты, протестующие против строительства АЗС ОККО на территории урочища. На указанном участке парка активисты высадили саженцы молодых деревьев, передает УНН со ссылкой на соответствующее видео.

По словам активиста Михаила Погребинского, ряд общественных организаций выступили с инициативой засадить территорию, которую хочет застроить ООО Веста-д, деревьями.

"16 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд под председательством судьи Оксаны Тищенко вынес абсолютно незаконное решение, которое позволяет застраивать часть национального природного парка Голосеевский, а именно - 2,6 га заповедного урочища Бычок. Целый ряд организаций принимали участие в этом заседании на стороне интересов государства, на стороне интересов нацпарка. Тем не менее ничего не удалось сделать нам по отстаиванию территории природно-заповедного фонда. Суд вынес очевидно незаконное решение. Теперь часть этой уникальной дубравы будет застроена, по крайней мере такие планы у застройщика. Ряд общественных и других организаций выступили с инициативой засадить этот участок деревьями, сегодня эта акция была организована.

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Мы этой акцией привлекаем внимание, мы обращались к Президенту, реакции не было, мы обращаемся к народным депутатам, к представителям власти, отмечаем эту тему и четко заявляем, что мы не отдадим под застройку природно-заповедный фонд. Сегодня было высажено около 1 тыс. саженцев сосны, березы на территории которая должна идти под застройку и на которую претендует ООО ", - рассказал он.

Также, Погребинский напомнил, что первая уголовное рубка состоялась 10 апреля 2016. Тогда незаконным бразом было уничтожено более 100 деревьев, в том числе дубов. Было возбуждено уголовное дело, которое фактически не расследуется.

"Следующая рубка, уже так сказать легальная была 22 августа 2016, было полностью зачищены от деревьев 40 соток урочища Бычок. Остается еще в аренде у застройщика 2,2 га, которые так же могут быть уничтожены", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, ранее в Институте массовой информации сообщили о строительстве АЗС ОККО в Николаеве, что происходило без разрешительных документов.

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