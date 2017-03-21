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Активісти висадили близько тисячі саджанців на території Голосіївського парку, де мають будувати АЗС

Активісти висадили близько тисячі саджанців на території Голосіївського парку, де мають будувати АЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. 16 березня Київський апеляційний господарський суд під головуванням судді Оксани Тищенко виніс абсолютно незаконне рішення, яке дозволяє забудовувати частину національного природного парку Голосіївський, а саме – 2,6 га заповідного урочища Бичок. Про це повідомляють активісти, які протестують проти будівництва АЗС ОККО на території урочища. На вказаній ділянці парку активісти висадили саженці молодих дерев, передає УНН з посиланням на відповідне відео.

За словами активіста Михайла Погребинського, ряд громадських організацій виступили із ініціативою засадити територію, яку хоче забудувати ТОВ Веста-буд, деревами.

"16 березня Київський апеляційний господарський суд під головуванням судді Оксани Тищенко виніс абсолютно незаконне рішення, яке дозволяє забудовувати частину національного природного парку Голосіївський, а саме – 2,6 га заповідного урочища Бучок. Цілий ряд організацій приймали участь у цьому засіданні на боці інтересів держави, на боці інтересів нацпарку. Тим не менше нічого не вдалося зробити нам по відстоюванню території природно-заповідного фонду. Суд виніс очевидно незаконне рішення. Тепер частина цієї унікальної діброви буде забудована, принаймні такі плани у забудовника. Ряд громадських та інших організацій виступили із ініціативою засадити цю ділянку деревами, сьогодні ця акція була організована.

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Ми цією акцією привертаємо увагу, ми звертались до Президента, реакції не було, ми звертаємось до народних депутатів, до представників влади, наголошуємо на цій проблемі і чітко заявляємо що ми не віддамо під забудову природно-заповідний фонд. Сьогодні було висаджено біля 1 тис. саджанців сосни, берези на території яка має іти під забудову і на яку претендує ТОВ", - розповів він.

Також, М.Погребинський нагадав, що перша кримінальна рубка відбулася 10 квітня 2016 року. .Тоді було у кримінальний спосіб було знищено більше 100 дерев, в тому числі дубів. Була порушена кримінальна справа, яка фактично не розслідується.

"Наступна рубка, вже так би мовити легальна була 22 серпня 2016 року, було повністю зачищено від дерев 40 соток урочища Бичок. Залишається ще в оренді у забудовника 2,2 га, які так само можуть бути знищені", - наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше в Інституті масової інформації повідомили про будівництво АЗК ОККО у Миколаєві, що відбувалося без дозвільних документів

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