Активисты требуют установить памятник Героям Майдана на центральной площади Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня, во время третьего заседания пятой сессии Кировоградского городского совета седьмого созыва, участник Евромайдана Андрей Лаврусь зачитал и передал обращение от активистов Революции Достоинства городскому голове Андрею Райковичу, в котором, в частности прописано требование установки будущего памятника на главной площади г. Кропивницкий, передает корреспондент УНН.
Кроме того, в письме, которое подписали 70 человек, говорится, что демонтаж временно существующего постамента на площади Героев Майдана возможен только при условии разработки и утверждения общей концепции реконструкции площади, установления памятного знака и утверждения сметы на проведение работ.
Активисты отметили, что памятный знак в честь Героев Революции Достоинства обязательно должен быть размещен на центральной площади города, где собственно и происходили события Революции.
Также активисты настаивают на объявлении открытого конкурса по реконструкции площади и памятного знака. При формировании конкурсной комиссии Совет Майдана готов делегировать своих представителей.
В конкурсную комиссию, по мнению подписантов, не должны входить скомпрометированные личности.
Напомним, как сообщал УНН, памятник погибшим майдановцам предлагают перенести из центра Кропивницкого.