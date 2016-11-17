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15 марта, 19:03 • 109244 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149821 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106946 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Активисты требуют установить памятник Героям Майдана на центральной площади Кропивницкого

Активисты требуют установить памятник Героям Майдана на центральной площади Кропивницкого

Киев • УНН

 • 8538 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня, во время третьего заседания пятой сессии Кировоградского городского совета седьмого созыва, участник Евромайдана Андрей Лаврусь зачитал и передал обращение от активистов Революции Достоинства городскому голове Андрею Райковичу, в котором, в частности прописано требование установки будущего памятника на главной площади г. Кропивницкий, передает корреспондент УНН.

Кроме того, в письме, которое подписали 70 человек, говорится, что демонтаж временно существующего постамента на площади Героев Майдана возможен только при условии разработки и утверждения общей концепции реконструкции площади, установления памятного знака и утверждения сметы на проведение работ.

Активисты отметили, что памятный знак в честь Героев Революции Достоинства обязательно должен быть размещен на центральной площади города, где собственно и происходили события Революции.

Также активисты настаивают на объявлении открытого конкурса по реконструкции площади и памятного знака. При формировании конкурсной комиссии Совет Майдана готов делегировать своих представителей.

В конкурсную комиссию, по мнению подписантов, не должны входить скомпрометированные личности.

Напомним, как сообщал УНН, памятник погибшим майдановцам предлагают перенести из центра Кропивницкого.

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