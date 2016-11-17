Активісти вимагають встановити пам'ятник Героям Майдану на центральній площі Кропивницького
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні, під час третього засідання п’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання, учасник Євромайдану Андрій Лаврусь зачитав і передав звернення від активістів Революції Гідності міському голові Андрію Райковичу, у якому зокрема прописана вимога встановлення майбутнього пам’ятника на головній площі м. Кропивницький, передає кореспондент УНН.
Крім того, у листі, який підписали 70 осіб, зазначено, що демонтаж тимчасово існуючого постаменту на площі Героїв Майдану можливий лише за умови розроблення і затвердження загальної концепції реконструкції площі, встановлення пам’ятного знаку та затвердження кошторису на проведення робіт.
Активісти наголосили, що пам’ятний знак на честь Героїв Революції Гідності обов’язково має бути розміщений на центральній площі міста, де власне і відбувалися події Революції.
Також активісти наполягають на оголошенні відкритого конкурсу по реконструкції площі та пам’ятного знаку. При формуванні конкурсної комісії Рада Майдану готова делегувати своїх представників.
До конкурсної комісії, на думку підписантів, не повинні входити скомпрометовані особистості.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, пам’ятник загиблим майданівцям пропонують перенести з центру Кропивницького.