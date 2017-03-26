Активисты в Киеве запустят в воздух шарики в рамках акции "Пульс Европы"

"Pulse of Europe - общественное движение являющийся ответом на рост популизма и евроскептицизма в Европе. Каждое воскресенье неравнодушные к идее единой Европы собираются в 62 городах разных стран для того, чтобы показать свою преданность общечеловеческим - в частности, европейским - ценностям свободного общества и верховенства права", - говорится в сообщении.

В это воскресенье, акция Pulse of Europe впервые пройдет в Украине - в Киеве.

Организаторы отметили, что акция не является политической и открыта для участия всех желающих.

"Планируем запускать воздушные шарики, фотографироваться и общаться. Европейская и украинская символика - приветствуются", - говорится в сообщении.

Начнется акция в 15.00.