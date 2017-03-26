Активисты в Киеве запустят в воздух шарики в рамках акции "Пульс Европы"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31934 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102333 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117770 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176673 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129245 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124403 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116988 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106455 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Активисты в Киеве запустят в воздух шарики в рамках акции "Пульс Европы"

Активисты в Киеве запустят в воздух шарики в рамках акции "Пульс Европы"

Киев  •  УНН

 • 12701 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня в Киеве на Софийской площади соберутся активисты, неравнодушные к идее единой Европы, чтобы показать свою преданность общечеловеческим - в частности, европейским - ценностям свободного общества и верховенства права, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организаторов.

"Pulse of Europe - общественное движение являющийся ответом на рост популизма и евроскептицизма в Европе. Каждое воскресенье неравнодушные к идее единой Европы собираются в 62 городах разных стран для того, чтобы показать свою преданность общечеловеческим - в частности, европейским - ценностям свободного общества и верховенства права", - говорится в сообщении.

В это воскресенье, акция Pulse of Europe впервые пройдет в Украине - в Киеве.

Организаторы отметили, что акция не является политической и открыта для участия всех желающих.

"Планируем запускать воздушные шарики, фотографироваться и общаться. Европейская и украинская символика - приветствуются", - говорится в сообщении.

Начнется акция в 15.00.

Украинские Национальные Новости

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