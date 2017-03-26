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Активісти у Києві запустять у повітря кульки в рамках акції "Пульс Європи"

Київ • УНН

 • 12702 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні у Києві на Софійській площі зберуться активісти, небайдужі до ідеї Єдиної Європи, аби показати свою відданість загальнолюдським - зокрема, європейським - цінностям вільного суспільства та верховенства права, передає УНН із посиланням на прес-службу організаторів.

"Pulse of Europe - громадський рух який є відповіддю на зростання популізму та євроскептицизму в Європі. Щонеділі небайдужі до ідеї Єдиної Європи збираються у 62 містах різних країн для того, аби показати свою відданість загальнолюдським - зокрема, європейським - цінностям вільного суспільства та верховенства права", - йдеться у повідомленні.

Цієї неділі, акція Pulse of Europe вперше відбудеться в Україні - в Києві.

Органазатори наголосили, що акція не є політичною та відкрита для участі всіх охочих.

"Плануємо запускати повітряні кульки, фотографуватися та спілкуватися. Європейська та українська символіка - вітаються", - йдеться у повідомленні.

Розпочнеться акція о 15.00.

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