Активісти у Києві запустять у повітря кульки в рамках акції "Пульс Європи"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні у Києві на Софійській площі зберуться активісти, небайдужі до ідеї Єдиної Європи, аби показати свою відданість загальнолюдським - зокрема, європейським - цінностям вільного суспільства та верховенства права, передає УНН із посиланням на прес-службу організаторів.
"Pulse of Europe - громадський рух який є відповіддю на зростання популізму та євроскептицизму в Європі. Щонеділі небайдужі до ідеї Єдиної Європи збираються у 62 містах різних країн для того, аби показати свою відданість загальнолюдським - зокрема, європейським - цінностям вільного суспільства та верховенства права", - йдеться у повідомленні.
Цієї неділі, акція Pulse of Europe вперше відбудеться в Україні - в Києві.
Органазатори наголосили, що акція не є політичною та відкрита для участі всіх охочих.
"Плануємо запускати повітряні кульки, фотографуватися та спілкуватися. Європейська та українська символіка - вітаються", - йдеться у повідомленні.
Розпочнеться акція о 15.00.