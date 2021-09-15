Активисты рассказали, почему пришли под Офис Президента митинговать против и.о. мэра Харькова Терехова

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Под Офисом президента и Офисом Генпрокуратура прошла акция протеста с требованием расследовать обстоятельства смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса и прихода к власти Игоря Терехова. Об этом в комментарии УНН рассказал директор общественной организации “Всеукраинская антикоррупционная палата” Андрей Ильгов.

Цитата

“Мы шесть раз пытались подать петицию — шесть отказов. Всякую глупость публикуют, а нам указывают: „не отвечает действующему законодательству“ и все, точка. После шестого отказа мы поехали озвучить свою позицию в Киев. Это серьезный вопрос для Харькова и харьковчан. Ситуация замалчивания порождает у нас кучу сомнений. Плюс есть несостыковки”, — рассказал он.

Он уверен, что есть заинтересованные люди, которые не хотят разоблачений и поэтому блокируют расследование гибели Кернеса. При этом Терехов, получив сомнительным способом власть, без зазрения совести продолжает использовать админресурс, указывает Ильгов.

“Нас беспокоит то, что Терехов пользуется статусом, использует админресурс и продвигает предвыборную компанию. Я понимаю, что в законодательстве — не обвинен значит невиновен, но люди то видят... Поэтому мы за правду и ничего кроме правды”, — резюмировал глава организации.

В контексте

25 октября 2020 года харьковчане большинством выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти. При этом все это время близкие утверждали, что Кернес жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус, что было безосновательно.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса. Эту подпись по одной из версий считают поддельной.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.

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