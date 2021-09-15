Активісти розповіли, чому прийшли під Офіс Президента мітингувати проти в.о. мера Харкова Терехова

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Під Офісом президента і Офісом Генпрокуратура пройшла акція протесту з вимогою розслідувати обставини смерті харківського міського голови Геннадія Кернеса і приходу до влади Ігоря Терехова. Про це в коментарі УНН розповів директор громадської організації “Всеукраїнська антикорупційна палата” Андрій Ільгов.

Цитата

“Ми шість разів намагалися подати петицію — шість відмов. Будь-яку дурість публікують, а нам вказують: „не відповідає чинному законодавству“ і все, крапка. Після шостої відмови ми поїхали озвучити свою позицію до Києва. Це серйозне питання для Харкова та харків’ян. Ситуація замовчування породжує у нас купу сумнівів. Плюс є нестикування”, — розповів він.

Він упевнений, що є зацікавлені люди, які не хочуть викриттів і тому блокують розслідування загибелі Кернеса. При цьому Терехов, отримавши сумнівним способом владу, безсоромно продовжує використовувати адмінресурс, вказує Ільгов.

“Нас турбує те, що Терехов користується статусом, використовує адмінресурс і просуває передвиборчу компанію. Я розумію, що в законодавстві — не звинувачений значить невинний, але люди то бачать... Тому ми за правду і нічого крім правди”, — резюмував глава організації.

В контексті

25 жовтня 2020 року харків’яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, знаходився за кордоном на лікуванні і навіть міським головою був призначений без присяги.

Останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть. При цьому весь цей час близькі стверджували, що Кернес живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус, що було безпідставно.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса. Цей підпис за однією з версій вважають підробленим.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.

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