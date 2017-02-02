Активисты под КСУ требовали отменить языковой закон Кивалова-Колесниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Активисты собрались под Конституционным судом в Киеве, требуя отменить языковой закон Кивалова-Колесниченко, передает корреспондент УНН.
"Этот закон - как" Троянский конь ", засланный из Кремля, был принят с нарушениями регламента Верховной Рады, на самом деле должен называться иначе -" О принципах предоставления русскому языку статуса первого государственного ", - отметил один из активистов.
Также участники акции написали послание работникам Конституционного Суда на баннере, на котором изображен Президент РФ В.Путин. После завершения пикета активисты спели гимн Украины.
Как сообщал УНН, сегодня, 2 февраля, КСУ в четверг продолжит рассмотрение языкового закона Кивалова-Колесниченко о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" на закрытой части пленарного заседания.