Активисты под КСУ требовали отменить языковой закон Кивалова-Колесниченко

"Этот закон - как" Троянский конь ", засланный из Кремля, был принят с нарушениями регламента Верховной Рады, на самом деле должен называться иначе -" О принципах предоставления русскому языку статуса первого государственного ", - отметил один из активистов.

Также участники акции написали послание работникам Конституционного Суда на баннере, на котором изображен Президент РФ В.Путин. После завершения пикета активисты спели гимн Украины.

Как сообщал УНН, сегодня, 2 февраля, КСУ в четверг продолжит рассмотрение языкового закона Кивалова-Колесниченко о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" на закрытой части пленарного заседания.