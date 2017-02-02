Активісти під КСУ вимагали відмінити мовний закон Ківалова-Колісніченка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Активісти зібралися під Конституційним судом у Києві, вимагаючи скасувати мовний закон Ківалова-Колесніченка, передає кореспондент УНН.
"Цей закон - як “Троянський кінь”, засланий з Кремля, був ухвалений з порушеннями регламенту Верховної Ради, насправді мав би називатися інакше – “Про засади надання російській мові статусу першої державної”, - зазначив один із активістів.
Також учасники акції написали послання працівникам Конституційного Суду на банері, на якому зображений Президент РФ В,Путін. Після завершення пікету активісти заспівали гімн України.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 2 лютого, КСУ у четвер продовжить розгляд мовного закону Ківалова-Колесніченка щодо конституційності закону “Про засади державної мовної політики” на закритій частині пленарного засідання.