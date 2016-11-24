Активиста И.Дадина поместили в одиночную камеру

"Дадину и его соседу по камере назначили дисциплинарное взыскание в виде помещения в ПКТ (помещение камерного типа)", - сказал он.

Он также отметил, что ПКТ отличается от штрафного изолятора мягкими условиями. Срок заключения осужденных В.Фефелов не назвал.

Напомним, Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал российские власти немедленно и безоговорочно освободить российского активиста Ильдара Дадина, который более двух лет находится за решеткой в ​​России.

В начале ноября адвокат Дадина передал его письмо, в котором заключенный сообщил об избиении в колонии. По данным "Новой газеты", тюремщики тогда подтвердили избиение, заявив, что Дадин грубо отказывался выполнять их указания.

В свою очередь, Федеральная служба исполнения наказаний России официально заявила, что "независимые врачи" не выявили у Дадина признаков побоев. С заявлением об отсутствии признаков незаконного применения насилия в отношении Дадина выступили и в Следственном комитете России. Сам активист объяснил, что его били, когда он был в одежде, поэтому особых следов не осталось.

Как сообщал УНН, Генсек Совета Европы обеспокоен условиями содержания в тюрьме российского активиста И.Дадина.

Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.