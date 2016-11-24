Активіста І.Дадіна помістили в одиночну камеру

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 984 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 86939 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 102108 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 101163 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 104887 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 113551 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 169037 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75223 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162775 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111763 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
5.9м/с
30%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 20292 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 17863 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 16630 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 25033 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10645 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 2206 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10754 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 86939 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 169037 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 187707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 1346 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102099 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104126 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48242 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51281 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Активіста І.Дадіна помістили в одиночну камеру

Київ • УНН

 • 7807 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Засуджений за порушення проведення мітингів у РФ активіст Ільдар Дадін і його співкамерник були поміщені в одиночні камери після бійки за кип’ятильник. Про це повідомив представник управління ФСВП по Карелії Віталій Фефелов, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Активіста І.Дадіна помістили в одиночну камеру

“Дадіну і його сусіду по камері призначено дисциплінарне стягнення у вигляді поміщення в ПКТ (приміщення камерного типу)”, — сказав він.

Він також зазначив, що ПКТ відрізняється від штрафного ізолятора м’якшими умовами. Термін ув’язнення засуджених В.Фефелов не назвав.

Нагадаємо, Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій закликав російську владу негайно і беззастережно звільнити російського активіста Ільдара Дадіна, який понад два роки перебуває за ґратами у Росії.

На початку листопада адвокат Дадіна передав його листа, в якому в’язень повідомив про побиття в колонії. За даними “Нової газети”, тюремники тоді підтвердили побиття, заявивши, що Дадін грубо відмовлявся виконувати їхні вказівки.

Натомість,Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно заявила, що “незалежні лікарі” не виявили в Дадіна ознак побоїв. Із заявою про відсутність ознак незаконного застосування насильства щодо Дадіна виступили й у Слідчому комітеті Росії. Сам активіст пояснив, що його били, коли він був в одязі, тому особливих слідів не лишилося.

Як повідомляв УНН, Генсек Ради Європи висловив занепокоєння умовами утримання у в’язниці російського активіста І.Дадіна.

Ільдар Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78