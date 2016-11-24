Активіста І.Дадіна помістили в одиночну камеру

“Дадіну і його сусіду по камері призначено дисциплінарне стягнення у вигляді поміщення в ПКТ (приміщення камерного типу)”, — сказав він.

Він також зазначив, що ПКТ відрізняється від штрафного ізолятора м’якшими умовами. Термін ув’язнення засуджених В.Фефелов не назвав.

Нагадаємо, Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій закликав російську владу негайно і беззастережно звільнити російського активіста Ільдара Дадіна, який понад два роки перебуває за ґратами у Росії.

На початку листопада адвокат Дадіна передав його листа, в якому в’язень повідомив про побиття в колонії. За даними “Нової газети”, тюремники тоді підтвердили побиття, заявивши, що Дадін грубо відмовлявся виконувати їхні вказівки.

Натомість,Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно заявила, що “незалежні лікарі” не виявили в Дадіна ознак побоїв. Із заявою про відсутність ознак незаконного застосування насильства щодо Дадіна виступили й у Слідчому комітеті Росії. Сам активіст пояснив, що його били, коли він був в одязі, тому особливих слідів не лишилося.

Як повідомляв УНН, Генсек Ради Європи висловив занепокоєння умовами утримання у в’язниці російського активіста І.Дадіна.

Ільдар Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.