Активист И.Дадин очередной раз заявил о пытках в колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российский активист Ильдар Дадин сообщил своей жене Анастасии Зотовой во время свидания в колонии об очередных пытках в исправительном учреждении, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
А.Зотова сообщила, что И.Дадин очень плохо выглядит, постоянно заикается и заговаривается. В беседе с женой активист заявил, что, несмотря на освещение в СМИ фактов применения к нему пыток, сотрудники колонии продолжают бить других заключенных.
"1 ноября А.Зотова сообщила, что ее мужа пытают в ИК-7. Она отметила, что активисту угрожали убийством, если он будет жаловаться на избиения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в исправительном учреждении начались проверки после этого. Информация о применении насилия к И.Дадину опровергается в ФСИН.
Российские и международные правозащитные организации настаивают на немедленном освобождении оппозиционного активиста, которого "Мемориал" признал политическим заключенным. В России проходят акции протеста с таким же требованием.
Как сообщал УНН, активисту Ильдару Дадину позволили короткое свидание с женой Анастасией Зотовой в колонии.