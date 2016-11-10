Активіст І.Дадін вчергове заявив про катування у колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російський активіст Ільдар Дадін заявив своїй дружині Анастасії Зотовій під час побачення у колонії про його чергові катування у виправній установі, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Вона додала, що І.Дадін дуже погано виглядає, постійно заїкається й заговорюється. У бесіді з дружиною активіст заявив, що, попри висвітлення в ЗМІ фактів застосування до нього тортур, співробітники колонії продовжують бити інших ув'язнених.
"1 листопада А.Зотова повідомила, що її чоловіка катують в ІК-7. Вона зазначила, що активісту погрожували вбивством, якщо він скаржитиметься на побиття", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у виправній установі розпочалися перевірки після цього. Інформація про застосування насильства до І.Дадіна спростовується ФСВП.
Російські й міжнародні правозахисні організації наполягають на негайному звільненні опозиційного активіста, якого "Меморіал" визнав політичним в'язнем. У Росії відбуваються акції протесту з такою ж вимогою.
Як повідомляв УНН, активісту Ільдару Дадіну дозволили коротке побачення з дружиною Анастасією Зотовою у колонії.