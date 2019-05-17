Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Казахстанская авиакомпания Air Astana в пятницу заявила, что посадка ее самолета в аэропорту Шереметьево 16 мая не была аварийной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Air Astana заявляет, что появившаяся в ряде российских и казахстанских СМИ информация об аварийной посадке самолета авиакомпании в аэропорту Шереметьево, недостоверна. Самолет авиакомпании, который должен был вылететь рейсом КС873 по направлению Нур-Султан - Москва 16 мая, задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета", - сообщили в пресс-службе Air Astana.
Перед посадкой с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. "Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала", - пояснили в пресс-службе.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Astanа, который летел из столицы Казахстана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.