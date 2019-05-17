Air Astana спростувала інформацію про аварійну посадку літака в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Казахстанська авіакомпанія Air Astana в п'ятницю заявила, що посадка її літака в аеропорту Шереметьєво 16 травня не була аварійною. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Air Astana заявляє, що інформація про аварійну посадку літака авіакомпанії в аеропорту Шереметьєво, яка з'явилася в низці російських і казахстанських ЗМІ, недостовірна. Літак авіакомпанії, який повинен був вилетіти рейсом КС873 у напрямку Нур-Султан - Москва 16 травня, затримався на 40 хвилин у зв'язку з прийнятним відкладеним дефектом, що дозволяє подальшу експлуатацію літака", - повідомили в прес-службі Air Astana.
Перед посадкою з урахуванням наявних обмежень командир екіпажу запросив в аеропорту Шереметьєво повну злітно-посадкову смугу для забезпечення більш довгий гальмівний шлях. "Ніякої аварійної посадки командир повітряного судна не оголошував. Посадка пройшла в штатному режимі, пасажири вийшли через рукав терміналу", - пояснили в прес-службі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Air Astanа, який летів зі столиці Казахстану, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту Шереметьєво.