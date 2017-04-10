Агрохолдинг "Агрейн" больше не будет работать в Украине

"Основной причиной выхода из украинского сельскохозяйственного рынка стал отказ одного из акционеров компании от пополнения уставного капитала для оплаты за приобретенные сельскохозяйственные активы, а именно корпоративные права в сельскохозяйственных предприятиях в шести областях Украины. В результате в 2015-2016 гг. Хозяйственные суды Украины расторгли договоры купли-продажи корпоративных прав и вернули эти права продавцам", - сообщил он.

По состоянию на 1 января 2017 г. в компании в Украине остались три предприятия, в которых работают только их директора ("АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ", "Милли АГРО", "ПРАЙМ ЛАЙН ЭЛЕВАТОР"). Дальнейшая судьба этих предприятий будет решена в ближайшее время.

При этом, компания "Агрейн Элеватор", также входящий в холдинг "Агрейну" Хозяйственный суд. Киева недавно признал банкротом. Указанная компания, между тем, подозревается правоохранительными органами в отмывании денег.

Напомним, ряд должностных лиц "Агрейну" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены. Об этом пишет "Бизнес".

Издание отмечает, что что ориентировочная сумма, причиненных подозреваемыми убытков составляет более 1,5 млрд гривен.

Также напомним, во время обысков у руководства "Агрейна" следователи изъяли более 60 кг золотых слитков, наличные средства в гривне и в иностранной валюте, также коллекционные монеты и банковские сертификаты на золото на общий вес более 400 кг.

Добавим, что владелец агрохолдинга П.Овчаренко МВД недавно объявило в розыск.