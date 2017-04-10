Агрохолдинг "Агрейн" больше не будет работать в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Компания "Агрейн" по итогам деятельности 2016 года завершает работать в Украине. Об этом сообщил директор компании Евгений Прокопенко, передает УНН со ссылкой на агропортал "Латифундист".
"Основной причиной выхода из украинского сельскохозяйственного рынка стал отказ одного из акционеров компании от пополнения уставного капитала для оплаты за приобретенные сельскохозяйственные активы, а именно корпоративные права в сельскохозяйственных предприятиях в шести областях Украины. В результате в 2015-2016 гг. Хозяйственные суды Украины расторгли договоры купли-продажи корпоративных прав и вернули эти права продавцам", - сообщил он.
По состоянию на 1 января 2017 г. в компании в Украине остались три предприятия, в которых работают только их директора ("АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ", "Милли АГРО", "ПРАЙМ ЛАЙН ЭЛЕВАТОР"). Дальнейшая судьба этих предприятий будет решена в ближайшее время.
При этом, компания "Агрейн Элеватор", также входящий в холдинг "Агрейну" Хозяйственный суд. Киева недавно признал банкротом. Указанная компания, между тем, подозревается правоохранительными органами в отмывании денег.
Напомним, ряд должностных лиц "Агрейну" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены. Об этом пишет "Бизнес".
Издание отмечает, что что ориентировочная сумма, причиненных подозреваемыми убытков составляет более 1,5 млрд гривен.
Также напомним, во время обысков у руководства "Агрейна" следователи изъяли более 60 кг золотых слитков, наличные средства в гривне и в иностранной валюте, также коллекционные монеты и банковские сертификаты на золото на общий вес более 400 кг.
Добавим, что владелец агрохолдинга П.Овчаренко МВД недавно объявило в розыск.