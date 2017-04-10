Агрохолдинг "Агрейн" больше не будет работать в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40389 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102319 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156523 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116475 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112526 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104236 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103560 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153601 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Агрохолдинг "Агрейн" больше не будет работать в Украине

Агрохолдинг "Агрейн" больше не будет работать в Украине

Киев  •  УНН

 • 11461 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Компания "Агрейн" по итогам деятельности 2016 года завершает работать в Украине. Об этом сообщил директор компании Евгений Прокопенко, передает УНН со ссылкой на агропортал "Латифундист".

"Основной причиной выхода из украинского сельскохозяйственного рынка стал отказ одного из акционеров компании от пополнения уставного капитала для оплаты за приобретенные сельскохозяйственные активы, а именно корпоративные права в сельскохозяйственных предприятиях в шести областях Украины. В результате в 2015-2016 гг. Хозяйственные суды Украины расторгли договоры купли-продажи корпоративных прав и вернули эти права продавцам", - сообщил он.

По состоянию на 1 января 2017 г. в компании в Украине остались три предприятия, в которых работают только их директора ("АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ", "Милли АГРО", "ПРАЙМ ЛАЙН ЭЛЕВАТОР"). Дальнейшая судьба этих предприятий будет решена в ближайшее время.

При этом, компания "Агрейн Элеватор", также входящий в холдинг "Агрейну" Хозяйственный суд. Киева недавно признал банкротом. Указанная компания, между тем, подозревается правоохранительными органами в отмывании денег.

Напомним, ряд должностных лиц "Агрейну" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены. Об этом пишет "Бизнес".

Издание отмечает, что что ориентировочная сумма, причиненных подозреваемыми убытков составляет более 1,5 млрд гривен.

Также напомним, во время обысков у руководства "Агрейна" следователи изъяли более 60 кг золотых слитков, наличные средства в гривне и в иностранной валюте, также коллекционные монеты и банковские сертификаты на золото на общий вес более 400 кг.

Добавим, что владелец агрохолдинга П.Овчаренко МВД недавно объявило в розыск.

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