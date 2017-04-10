Агрохолдинг "Агрейн" більше не працюватиме в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Компанія “Агрейн” за підсумками діяльності 2016 року завершує працювати в Україні. Про це повідомив директор компанії Євгеній Прокопенко, передає УНН з посиланням на агропортал “Латіфундіст”.
“Основною причиною виходу з українського сільськогосподарського ринку стала відмова одного з акціонерів компанії від поповнення статутного капіталу для оплати за придбані сільськогосподарські активи, а саме корпоративні права в сільськогосподарських підприємствах в шести областях України. В результаті в 2015-2016 рр. Господарські суди України розірвали договори купівлі-продажу корпоративних прав та повернули ці права продавцям”, — повідомив він.
Станом на 1 січня 2017 р у компанії в Україні залишилися три підприємства, в яких працюють тільки їх директори (“АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ”, “Міллі АГРО”, “ПРАЙМ ЛАЙН ЕЛЕВАТОР”). Подальша доля цих підприємств буде вирішена найближчим часом.
При цьому, компанію “Агрейн Елеватор”, що також входить до холдингу “Агрейну” Господарський суд м. Києва нещодавно визнав банкрутом. Вказана компанія, між тим, підозрюється правоохоронцями у відмиванні коштів.
Нагадаємо, низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені. Про це пише “Бізнес”.
Видання зазначає, що що орієнтовна сума, заподіяних підозрюваними збитків складає більше 1,5 млрд гривень.
Також нагадаємо, під час обшуків у керівництва “Агрейну” слідчі вилучили понад 60 кг золотих злитків, готівкові кошти у гривні та в іноземній валюті, також, колекційні монети і банківські сертифікати на золото на загальну вагу більше 400 кг.
Додамо, що власника агрохолдингу П.Овчаренка МВС нещодавно оголосило у розшук.