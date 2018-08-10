Аграрии собрали 24 млн тонн пшеницы

“По состоянию на 10 августа в Украине уже собрано 24 млн тонн пшеницы с 6,3 млн га”, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в целом, уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведено на площади 9,3 млн га (94% к прогнозу) при урожайности 34,5 ц/га, намолочено 32,2 млн тонн зерна нового урожая.

В разрезе культур собрано:



озимой пшеницы — 23,6 млн тонн;



яровой пшеницы — 424 тыс. тонн;



озимого ячменя — 3,1 млн тонн;



ярового ячменя — 3,8 млн тонн;



ржи — 330 тыс. тонн;



овса — 239 тыс. тонн;



гороха — 762 тыс. тонн.



Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 53 тыс. тонн ярового рапса.

Напомним, в Минагрополитики прогнозируют, что урожай зерна в этом году составит более 60 млн тонн.