Аграрії зібрали 24 млн тонн пшениці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Україні вже зібрано 24 млн тонн пшениці, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.
“Станом на 10 серпня в Україні вже зібрано 24 млн тонн пшениці з 6,3 млн га”, — сказано у повідомленні.
При цьому зазначається, що загалом, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 9,3 млн га (94% до прогнозу) при врожайності 34,5 ц/га, намолочено 32,2 млн тонн зерна нового врожаю.
У розрізі культур зібрано:
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- озимої пшениці 23,6 млн тонн;
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- ярої пшениці — 424 тис. тонн;
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- озимого ячменю — 3,1 млн тонн;
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- ярого ячменю — 3,8 млн тонн;
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- жита — 330 тис. тонн;
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- вівса — 239 тис. тонн;
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- гороху — 762 тис. тонн.
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Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 53 тис. тонн ярого ріпаку.
Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозують, що врожай зерна цього року складе понад 60 млн тонн.