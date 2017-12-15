Аграрии бьют тревогу: Украина может потерять сою и рапс

По его словам, согласно принятой правке №180, с 1 марта 2018 года возмещения НДС отменяется для экспортеров сои, подсолнечника и рапса, но остается для переработчиков этих культур. Это приведет к тому, что производителям будет просто не рентабельно выращивать эти культуры, отметил он.

"Эта правка - это абсурд, это не продуманный шаг. Если ввести в действие это решение, то, что мы достигли, - увеличили с 130 тыс. гектаров земли сои в 2003 году до 2 млн на сегодня - будет уничтожено. Как только уменьшится цена, а она уменьшится, потому что трейдеры захотят вернуть себе НДС, с них это забрали и они как-то должны его вернуть, они будут по меньшей цене закупать у товаропроизводителя. А будет меньше цена у товаропроизводителя - не будет смысла выращивать этот продукт, вот и все", - заявил В.Тимченко.

Критическую ситуацию для производителей в связи с принятием этой правки констатировал и представитель фермерского хозяйства "Кунчанский" Владимир Пицюк из Хмельницкой области.

"Ситуация не приемлема для нас, производителей. Если эта поправка (№180 - ред.) будет утверждена, мы потеряем в цене, а именно - производители подсолнечника, сои и рапса. Мы будем настаивать на том, чтобы эту поправку отменили, потому что нам нужно поддерживать собственного производителя. Данная правка повлечет за собой другие негативные моменты, в частности уменьшение производства", - подчеркнул он.

Аграрии заявили, что будут отстаивать отмену этой правки. И уже направили соответствующее обращение в ВР.

Напомним, в связи с принятием данной поправки (№180) аграрии планируют выйти на протест.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.