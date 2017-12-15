Аграрії б’ють на сполох: Україна може втратити сою та ріпак

За його словами, згідно з прийнятою правкою № 180, з 1 березня 2018 року відшкодування ПДВ скасовується для експортерів сої, соняшнику і ріпаку, але залишається для переробників цих культур. Це призведе до того, що виробникам буде просто не рентабельно вирощувати ці культури, наголосив він.

“Ця правка — це абсурд, це не продуманий крок. Якщо ввести в дію це рішення, то те, що ми досягли, — збільшили з 130 тис. гектарів землі сої в 2003 році до 2 млн станом на сьогодні — буде знищено. Як тільки зменшиться ціна, а вона зменшиться, бо трейдери захочуть повернути собі ПДВ, з них це забрали і вони якось повинні його повернути, вони будуть за меншою ціною закуповувати у товаровиробника. А буде менша ціна у товаровиробника — не буде сенсу вирощувати цей продукт, от і все”, — заявив В.Тимченко.

Критичну ситуацію для виробників у зв’язку із прийняттям цієї правки констатував і представник фермерського господарства “Кунчанський” Володимир Пицюк з Хмельниччини.

“Ситуація не прийнятна для нас, виробників. Якщо ця поправка (№180 — ред.) буде затверджена, ми втратимо в ціні, а саме — виробники соняшнику, сої та рапсу. Ми будемо наполягати на тому, щоб цю поправку відмінили, бо нам потрібно підтримувати власного виробника. Дана правка потягне за собою інші негативні моменти, зокрема зменшення виробництва”, — наголосив він.

Аграрії заявили, що будуть відстоювати відміну цієї правки. І вже направили відповідне звернення до ВР.

Нагадаємо, у зв’язку із прийняттям даної правки (№180) аграрії планують вийти на протест.

За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.

Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.