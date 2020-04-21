Агитаторов, которые распространяли фейки о карантине и вербовали в ОРДЛО, разоблачили в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Кировоградской области группа антиукраинских агитаторов распространяла в Интернете фейки о карантине, материалы террористической направленности и вербовала украинцев в так называемые "Л/ДНР" на территории ОРДЛО. Об этом УНН проинформировали в пресс-службе управления СБУ области.
Во время обысков по месту жительства в организатора сети изъяли компьютерную технику и средства связи. По данному факту следователи СБУ начали Уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.
СБУ устанавливает контакты фигурантов дела со спецслужбами РФ, обстоятельства, распределение ролей и уровень осведомленности участников сети с реальной целью этих информационных атак против Украины.
За период действия карантинных мероприятий СБУ разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли разнообразные фейки о коронавирусе. Также заблокировала более двух тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией 800 000 пользователей. Информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в Нацполицию. Половину нарушителей уже привлекли к админответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.
Десять из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, которые направлены на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса).
Напомним, ранее СБУ разоблачила уже более 150 человек на распространении фейков о коронавирусе.