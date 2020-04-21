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Агитаторов, которые распространяли фейки о карантине и вербовали в ОРДЛО, разоблачили в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 11570 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Кировоградской области группа антиукраинских агитаторов распространяла в Интернете фейки о карантине, материалы террористической направленности и вербовала украинцев в так называемые "Л/ДНР" на территории ОРДЛО. Об этом УНН проинформировали в пресс-службе управления СБУ области.

Во время обысков по месту жительства в организатора сети изъяли компьютерную технику и средства связи. По данному факту следователи СБУ начали Уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

СБУ устанавливает контакты фигурантов дела со спецслужбами РФ, обстоятельства, распределение ролей и уровень осведомленности участников сети с реальной целью этих информационных атак против Украины.

За период действия карантинных мероприятий СБУ разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли разнообразные фейки о коронавирусе. Также заблокировала более двух тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией 800 000 пользователей. Информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в Нацполицию. Половину нарушителей уже привлекли к админответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Десять из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, которые направлены на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее СБУ разоблачила уже более 150 человек на распространении фейков о коронавирусе.

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