Агiтаторiв, якi поширювали фейки про карантин та вербували до ОРДЛО, викрили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Кiровоградщинi група антиукраїнських агiтаторiв поширювала в iнтернетi фейки про карантин, матерiали терористичного спрямування й вербувала українцiв до так званих "Л/ДНР" на території ОРДЛО. Про це УНН поiнформували в пресслужбi управлiння СБУ областi.
Пiд час обшукiв за мiсцем проживання в органiзатора мережi вилучили комп’ютерну технiку й засоби зв’язку. За даним фактом слiдчi СБУ розпочали кримiнальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органiзацiї) Кримiнального кодексу.
СБУ встановлює контакти фiгурантiв справи зi спецслужбами РФ, обставини, розподiл ролей i рiвень обiзнаностi учасникiв мережi з реальною метою цих iнформацiйних атак проти України.
За перiод дiї карантинних заходiв СБУ викрила вже 207 iнтернет-агiтаторiв, котрi поширювали рiзноманiтнi фейки про коронавiрус. Також заблокувала понад двi тисячi iнтернет-спiльнот iз загальною аудиторiєю 800 тисяч користувачiв. Iнформацiю про 197 виявлених агiтаторiв СБУ спрямувала до Нацполiцiї. Половину порушникiв вже притягнули до адмiнвiдповiдальностi за поширення неправдивих чуток, якi можуть викликати панiку або порушення громадського порядку.
Десять iз 207 виявлених агiтаторiв дiяли за завданням росiйської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримiнальнi провадження за дiї, що спрямованi на посягання на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України, насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 i 110 Кримiнального кодексу).
Нагадаємо, раніше СБУ викрила вже понад 150 людей на поширенні фейків про коронавірус.