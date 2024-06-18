Агентство восстановления временно возглавит Роман Комендант

Обязанности Главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины после увольнения Мустафы Найема временно будет исполнять Роман Комендант. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

"Временно возложено исполнение обязанностей Главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины на Коменданта Романа Анатольевича", - сообщил Мельничук.

Ранее

Как сообщал УНН, правительство уволило Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Как указано на сайте Агентства восстановления, Роман Комендант - специалист по информатизации. В Укравтодоре координирует внедрение платформы для построения информационно-аналитических, отчетных и мониторинговых систем "E-road", HDM-4, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, системы взвешивания в движении WIM и работу Информационно-аналитического центра Укравтодора.

С января по ноябрь 2021 года Роман Комендант занимал должность Директора Департамента технического обеспечения и инновационного развития Укравтодора.

22.11.2021 г. назначен заместителем Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.