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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Агентство відновлення тимчасово очолить Роман Комендант

Київ • УНН

 • 27470 перегляди

Роман Комендант тимчасово виконуватиме обов'язки голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України після звільнення Мустафи Найєма.

Агентство відновлення тимчасово очолить Роман Комендант

Обов’язки Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України після звільнення Мустафи Найєма тимчасово виконуватиме Роман Комендант. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.  

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на Коменданта Романа Анатолійовича", - повідомив Мельничук.

Раніше

Як повідомляв УНН, уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Додамо

Як зазначено на сайті Агентства відновлення, Роман Комендант - фахівець з інформатизації. В Укравтодорі координує впровадження платформи для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем  "E-road", HDM-4, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, системи зважування у русі WIM та роботу Інформаційно-аналітичного центру Укравтодору.

З січня по листопад 2021 року Роман Комендант займав посаду Директора Департаменту технічного забезпечення та інноваційного розвитку Укравтодору. 

22.11.2021 р. призначений заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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