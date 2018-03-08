Agence France-Presse: глава МИД КНР пообещал должным образом ответить на введение США пошлины на импортные сталь и алюминий
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Китай обязательно даст “соответствующий и необходимый ответ” в случае, если действующий президент США Дональд Трамп продолжит введение пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом в четверг на пресс-конференции в Пекине на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
“В условиях глобализации те, кто прибегают к торговым войнам, выбирают неправильный путь. Они наказывают не только других, но и себя”, — цитирует министра агентство AFP.
Как отмечает France-Presse, Китай — крупнейший производитель стали и алюминия в мире, однако в американском импорте этих металлов доля Пекина незначительна.
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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия. Евросоюз, Канада и Китай уже заявили о подготовке мер.
Европейский Союз пообещал увеличить тарифы для американских продуктов, включая арахисовое масло, апельсиновый сок и бурбон, а Канада, согласно сообщению глава канадского МИД Христи Фриланд, принимать меры в случае, если Вашингтон введет ввозные пошлины на сталь и алюминий.
Ранее власти США заявили, что планируют прибегнуть к антидемпинговых мер в отношении производителей промышленной стали, в частности, углеродных и легированных стальных прутьев (катанки) из Украины, Испании, Турции, Италии, Южной Кореи, ЮАР и Великобритании.