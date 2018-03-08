Agence France-Presse: глава МИД КНР пообещал должным образом ответить на введение США пошлины на импортные сталь и алюминий

КИЕВ. 8 марта. УНН. Китай обязательно даст “соответствующий и необходимый ответ” в случае, если действующий президент США Дональд Трамп продолжит введение пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом в четверг на пресс-конференции в Пекине на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.