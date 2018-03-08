Agence France-Presse: глава МЗС КНР пообіцяв належним чином відповісти на введення США мита на імпортні сталь та алюміній
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Китай обов’язково дасть “відповідну і необхідну відповідь” у разі, якщо діючий президент США Дональд Трамп продовжить запровадження мита на імпорт сталі та алюмінію. Про це в четвер на прес-конференції у Пекіні на полях першої сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання заявив міністр закордонних справ КНР Ван І, передає УНН з посиланням на Agence France-Presse.
“В умовах глобалізації ті, хто вдаються до торгівельних воєн, вибирають неправильний шлях. Вони карають не тільки інших, але і себе”, — цитує міністра агентство AFP.
Як зазначає France-Presse, Китай — найбільший виробник сталі та алюмінію в світі, проте в американському імпорті цих металів частка Пекіна незначна.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують мита на імпорт сталі та алюмінію. Євросоюз, Канада та Китай вже заявили про підготовку заходів у відповідь.
Європейський Союз пообіцяв збільшити тарифи для американських продуктів, включаючи арахісове масло, апельсиновий сік та бурбон, а Канада, згідно з повідомленням глава канадського МЗС Христя Фріланд, вживатиме заходів у разі, якщо Вашингтон введе ввізні мита на сталь і алюміній.
Раніше влада США заявила, що планує вдатися до антидемпінгових заходів щодо виробників індустріальної сталі, зокрема, вуглецевих та легованих сталевих прутів (катанки) з України, Іспанії, Туреччини, Італії, Південної Кореї, ПАР та Великої Британії.