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Африканский рубикон: почему миссия в ЮАР важна для украинских экспортеров

Африканский рубикон: почему миссия в ЮАР важна для украинских экспортеров

Киев  •  УНН

 • 42897 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Торговая миссия Украины в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), которая состоится 13-18 апреля 2021 года, открывает большие возможности для налаживания внешней торговли и потенциального сотрудничества на одном из самых перспективных рынков Африки. Об этом сообщается в анонсе Миссии на сайте Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), передает УНН.

В Ассоциации отмечают, что ЮАР считается "африканским хабом". Это создает дополнительные возможности для расширения географии экспорта и на другие африканские государства - Намибию, Ботсвану, Зимбабве и Мозамбик. Кроме того, будут полезными для будущего сотрудничества уже наработанные связи UBTA в Танзании и Кении.

Ассоциация отмечает, что последние 10 лет фактически не было стабильной коммуникации и сотрудничества между правительствами Украины и ЮАР. Это привело к существенным экспортным потерям, нереализованному и потраченному потенциалу торговли на африканских рынках. На сегодня ЮАР и еще 7 стран Африки перегнали Украину по темпам экономического роста, в Африку сейчас активно инвестируют Китай, США и Россия. Миссия и последующие совместные шаги Минэкономики Украины и UBTA должны остановить падение товарооборота между нашими странами и способствовать значительному увеличению. Указывается, что с 2013 года товарооборот Украины с ЮАР упал с 220 млн долл. до 100 млн долл. в год.

Глава правления UBTA Дмитрий Лось рассказал, что со стороны ЮАР предварительное участие в торговой миссии подтвердили представители частного и государственного секторов экономики, тяжелой индустрии, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, а также импортеры и местные дистрибьюторы.

"Южно-Африканскую Республику также называют Швейцарией Африканского континента, она является логистическими воротами в другие страны Африки. У ЮАР мощный флот, собственное кораблестроение, два огромных порта. Здесь есть 5 атомных электростанций, развивается добыча нефти и газа, есть мощные торговые сети. Благодаря наработанным UBTA контактам представителей делового центра ЮАР и с помощью локальных торгово-промышленных палат, для участников торговой миссии будут организованы встречи не только с представителями южно-африканской бизнес-среды, но и с потенциальными партнерами из стран-соседей ЮАР", - отметил Лось.

Торговая миссия в ЮАР состоится 13-18 апреля 2021 года в рамках реализации стратегии расширения географии экспорта и продвижения украинской продукции за рубежом. Миссия организуется Минэкономики Украины совместно с посольствами Украины в ЮАР и ЮАР в Украине, Госпродпотребслужбой при поддержке UBTA. Председательствующий со стороны Украины - Торговый представитель Украины Т. Качка с участием председателя ГППС В. В. Магалецкой. Встречи пройдут в столице ЮАР Претории, Йоханнесбурге и одном из крупнейших городов и портов страны Дурбане. К участию в Миссии приглашаются представители украинского АПК, машиностроения, металлургии, пищевой промышленности, фармацевтического сектора, других отраслей.

Справка

UBTA - единственная ассоциация экспортоориентированного украинского бизнеса с непосредственным присутствием в Европе. Союз, представляющий интересы своих членов в ведущих институтах, учреждениях и организациях Европы, США, Канады, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также Украины и транслирующий консолидированную позицию различных секторов украинской экономики в Украине, а также на европейском и других ключевых рынках.

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