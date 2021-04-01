Африканський рубікон: чому місія в ПАР надважлива для українських експортерів

В Асоціації відзначають, що ПАР вважається “африканським хабом”. Це створює додаткові можливості для розширення географії експорту й на інші африканські держави — Намібію, Ботсвану, Зімбабве та Мозамбік. Окрім того, будуть корисними для майбутньої співпраці вже напрацьовані зв’язки UBTA у Танзанії та Кенії.

Асоціація наголошує, що останні 10 років фактично не було стабільної комунікації та співпраці між урядами України та ПАР. Це призвело до суттєвих експортних втрат, нереалізованого та згаяного потенціалу торгівлі на африканських ринках. Станом на сьогодні ПАР та ще 7 країн Африки перегнали Україну за темпами економічного зростання, в Африку зараз активно інвестують Китай, США та Росія. Місія та наступні спільні кроки Мінекономіки України і UBTA повинні зупинити падіння товарообігу між нашими країнами та сприяти його значному збільшенню. Вказується, що з 2013 року товарообіг України з ПАР впав з 220 млн дол. до 100 млн дол. на рік.

Голова правління UBTA Дмитро Лось розповів, що з боку ПАР попередню участь у торговельній місії підтвердили представники приватного та державного секторів економіки, важкої індустрії, продовольчих та непродовольчих торговельних мереж, а також імпортери і місцеві дистриб’ютори.

“Південно-Африканську Республіку також називають Швейцарією Африканського континенту, вона є логістичними воротами в інші країни Африки. У ПАР потужний флот, власне кораблебудування, два величезних порти. Тут є 5 атомних електростанцій, розвивається видобуток нафти та газу, є потужні торговельні мережі. Завдяки напрацьованим UBTA контактам представників ділового осередку ПАР та за допомогою локальних торгово-промислових палат, для учасників торговельної місії будуть організовані зустрічі не лише з представниками південно-африканського бізнес-середовища, але і з потенційними партнерами з країн-сусідок ПАР”, — зазначив Лось.

Торговельна місія до ПАР відбудеться 13-18 квітня 2021 року в межах реалізації стратегії розширення географії експорту та просування української продукції за кордоном. Місія організовується Мінекономіки України спільно з посольствами України у ПАР та ПАР в Україні, Держпродспоживслужбою, за підтримки UBTA. Головуючий з боку України — Торговий представник України Т. Качка, за участі голови ДПСС В. В. Магалецької. Зустрічі відбудуться у столиці ПАР Преторії, Йоханнесбургу та одному з найбільших міст і портів країни Дурбані. До участі у Місії запрошуються представники українського АПК, машинобудування, металургії, харчової промисловості, фармацевтичного сектору, інших галузей.

Довідка

UBTA — єдина асоціація експортоорієнтованого українського бізнесу із безпосередньою присутністю в Європі. Спілка, яка представляє інтереси своїх членів у провідних інституціях, установах та організаціях Європи, США, Канади, країн Африки, Латинської Америки та Близького Сходу, а також України та транслює консолідовану позицію різних секторів української економіки в Україні, а також на європейському та інших ключових ринках.