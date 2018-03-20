Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме - ГоСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 07:00 20 марта, опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГоСЧС, передает УНН.
"Снег в Николаевской области, небольшой снег в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. Местами небольшой дождь, крупа в Херсонской области. Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено", - говорится в сообщении.
Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины добавили, что сейчас работает Штаб по ликвидации последствий с чрезвычайной ситуации. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 846 чел. и 1 тыс. 449 ед. техники.
Напомним, по состоянию на 7:00, 20 марта, остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая - 2, Луганская - 2.