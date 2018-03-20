Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме - ГоСЧС

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 41962 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63277 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100264 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107940 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115943 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121475 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132678 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146755 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148054 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме - ГоСЧС

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме - ГоСЧС

Киев  •  УНН

 • 9048 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 07:00 20 марта, опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГоСЧС, передает УНН.

"Снег в Николаевской области, небольшой снег в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. Местами небольшой дождь, крупа в Херсонской области. Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено", - говорится в сообщении.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины добавили, что сейчас работает Штаб по ликвидации последствий с чрезвычайной ситуации. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 846 чел. и 1 тыс. 449 ед. техники.

Напомним, по состоянию на 7:00, 20 марта, остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая - 2, Луганская - 2.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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