Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 07:00 20 березня, небезпечних метеорологічних явищ на території України не спостерігається. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
“Сніг у Миколаївській області, невеликий сніг у Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Місцями невеликий дощ, крупа у Херсонській області. Рух транспорту на автомобільних дорогах забезпечено”, — йдеться в повідомлені.
Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.
У Державному агентстві автомобільних доріг України додали, що наразі працює Штаб з ліквідації наслідків з надзвичайної ситуації. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від “Укравтодору” залучено 1 тис. 846 чол. та 1 тис. 449 од. техніки.
Нагадаємо, станом на 7:00, 20 березня, залишаються знеструмленими 4 населені пункти у 2 областях, а саме: Донецька — 2, Луганська — 2.