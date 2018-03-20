Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі - ДСНС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 07:00 20 березня, небезпечних метеорологічних явищ на території України не спостерігається. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.

“Сніг у Миколаївській області, невеликий сніг у Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Місцями невеликий дощ, крупа у Херсонській області. Рух транспорту на автомобільних дорогах забезпечено”, — йдеться в повідомлені.

Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.

У Державному агентстві автомобільних доріг України додали, що наразі працює Штаб з ліквідації наслідків з надзвичайної ситуації. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від “Укравтодору” залучено 1 тис. 846 чол. та 1 тис. 449 од. техніки.

Нагадаємо, станом на 7:00, 20 березня, залишаються знеструмленими 4 населені пункти у 2 областях, а саме: Донецька — 2, Луганська — 2.

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