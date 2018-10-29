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Аэропорт Ярославского открыл перелеты с Wizz Air в Гданьск и Вроцлав стоимостью от 299 грн

Аэропорт Ярославского открыл перелеты с Wizz Air в Гданьск и Вроцлав стоимостью от 299 грн

Киев  •  УНН

 • 15057 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. С 28 октября Международный аэропорт “Харьков”, входящий в группу DCH Александра Ярославского, открыл регулярное сообщение с польскими городами Гданьск и Вроцлав, передает УНН.

Как сообщила пресс-служба харьковского аэропорта, оба направления от международного лоукост-перевозчика Wizz Air доступны дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время вылета во Вроцлав по средам — в 19:45, по воскресеньям — в 18:25. Длительность полета составит — 2 часа 15 минут. Вылет в Гданьск из Харькова тоже вечером — в 21:50. Время в полете — 2 часа 25 минут. Приземление — в 23:15 по местному времени. Стоимость билетов по двум направлениям — от 299 грн.

“Среди наших пассажиров Польша является одним из самых востребованных направлений. Благодаря этому, из аэропорта „Харьков“ успешно осуществляются и имеют высокий спрос прямые рейсы в два польских города — Варшаву и Катовице. Мы рады сообщить, что аэропорт „Харьков“ расширяет свое сотрудничество с авиакомпанией Wizz Air — сегодня открываются прямые рейсы по двум новым польским направлениям. Мы уверены, что авиасообщение с Гданьском и Вроцлавом также будет пользоваться популярностью среди харьковчан. Тем более, что эти два города, которые славятся своим историческим и культурным достоянием, стали одними из любимых туристических направлений для десятков тысяч путешественников”, — сообщил Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора международного аэропорта “Харьков” “Нью Системс АМ”, входящей в группу DCH Александра Ярославского.

Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский отметил, что расширение прямого авиасообщения между Харьковом и крупнейшими городами Польши будет способствовать экономическому, туристическому и культурному обмену между странами.

“Новое, комфортное и, что значительно, прямое авиасообщение сократит время путешествия в важный регион Польши и приблизит Восточную Украину как к Польше, так и к Европе. Открытие прямых рейсов поспособствует также дальнейшему росту контактов между Польшей и Украиной во многих сферах: предпринимательской, культурной и научной. Надеюсь, что воздушное сообщение с Гданьском и Вроцлавом облегчит также общение обычных людей и приведет к лучшему взаимному познанию наших обществ, а также поспособствует развитию туризма между восточными регионами Украины и Польшей” — заявил Януш Яблонский, Генеральный консул Республики Польша в Харькове.

В ноябре харьковский аэропорт Ярославского откроет совместно с Wizz Air еще два новых направления: с 13 ноября можно будет летать прямыми рейсами в Лондон, а с 25 ноября — в Вену. Недавно начались продажи билетов на прямые перелеты из Харькова в аэропорты крупнейших городов Италии — Рим и Милан.

Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов Харькова. Инвестиции в его реконструкцию были предоставлены группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов “первой столицы” к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp и многие другие.

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