Аеропорт Ярославського відкрив перельоти з Wizz Air в Гданськ і Вроцлав вартістю від 299 грн

ukru
Ексклюзив
15:27 • 22285 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 57727 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 114672 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 101510 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 93087 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 109138 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 125585 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74147 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82287 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 161894 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
5 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через годину
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 61370 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 111178 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 87061 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 67690 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 65792 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 114673 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 125585 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 161895 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 506938 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 586674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 2419 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 5288 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 19007 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52544 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56604 перегляди
Актуальне
Аеропорт Ярославського відкрив перельоти з Wizz Air в Гданськ і Вроцлав вартістю від 299 грн

Аеропорт Ярославського відкрив перельоти з Wizz Air в Гданськ і Вроцлав вартістю від 299 грн

Київ • УНН

 • 15058 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З 28 жовтня Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, відкрив регулярне сполучення з польськими містами Гданськ і Вроцлав, передає УНН.

Як повідомила прес-служба харківського аеропорту, обидва напрямки від міжнародного лоукост-перевізника Wizz Air доступні двічі в тиждень - по середах і неділях. Час вильоту до Вроцлава по середах - о 19:45, по неділях - о 18:25. Тривалість польоту складе - 2 години 15 хвилин. Виліт до Гданська з Харкова теж ввечері - о 21:50. Час у польоті - 2 години 25 хвилин. Приземлення - о 23:15 за місцевим часом. Вартість квитків за двома напрямками - від 299 грн.

"Серед наших пасажирів Польща є одним з найбільш затребуваних напрямків. Завдяки цьому, з аеропорту "Харків" успішно здійснюються і мають високий попит прямі рейси в два польських міста - Варшаву та Катовіце. Ми раді повідомити, що аеропорт "Харків" розширює свою співпрацю з авіакомпанією Wizz Air - сьогодні відкриваються прямі рейси за двома новими польським напрямками. Ми впевнені, що авіасполучення з Гданськом і Вроцлавом також буде користуватися популярністю серед харків'ян. Тим більше, що ці два міста, які славляться своїм історичним і культурним надбанням, стали одними з улюблених туристичних напрямків для десятків тисяч мандрівників", - повідомив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш Яблонський зазначив, що розширення прямого авіасполучення між Харковом і найбільшими містами Польщі сприятиме економічному, туристичному та культурному обміну між країнами.

"Нове, комфортне і, що важливо, пряме авіасполучення скоротить час подорожі в важливий регіон Польщі і наблизить Східну Україну як до Польщі, так і до Європи. Відкриття прямих рейсів посприяє також подальшому зростанню контактів між Польщею та Україною у багатьох сферах: підприємницькій, культурній та науковій. Сподіваюся, що повітряне сполучення з Гданськом і Вроцлавом полегшить також спілкування звичайних людей і приведе до кращого взаємного пізнання наших суспільств, а також посприяє розвитку туризму між східними регіонами України та Польщею", - заявив Януш Яблонський, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові.

У листопаді харківський аеропорт Ярославського відкриє спільно з Wizz Air ще два нових напрямки: з 13 листопада можна буде літати прямими рейсами в Лондон, а з 25 листопада - до Відня. Нещодавно почалися продажі квитків на прямі перельоти з Харкова в аеропорти найбільших міст Італії - Рим і Мілан.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харкова. Інвестиції в його реконструкцію було надано групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала співставну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp і багато інших.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83