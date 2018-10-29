Аеропорт Ярославського відкрив перельоти з Wizz Air в Гданськ і Вроцлав вартістю від 299 грн

Як повідомила прес-служба харківського аеропорту, обидва напрямки від міжнародного лоукост-перевізника Wizz Air доступні двічі в тиждень - по середах і неділях. Час вильоту до Вроцлава по середах - о 19:45, по неділях - о 18:25. Тривалість польоту складе - 2 години 15 хвилин. Виліт до Гданська з Харкова теж ввечері - о 21:50. Час у польоті - 2 години 25 хвилин. Приземлення - о 23:15 за місцевим часом. Вартість квитків за двома напрямками - від 299 грн.

"Серед наших пасажирів Польща є одним з найбільш затребуваних напрямків. Завдяки цьому, з аеропорту "Харків" успішно здійснюються і мають високий попит прямі рейси в два польських міста - Варшаву та Катовіце. Ми раді повідомити, що аеропорт "Харків" розширює свою співпрацю з авіакомпанією Wizz Air - сьогодні відкриваються прямі рейси за двома новими польським напрямками. Ми впевнені, що авіасполучення з Гданськом і Вроцлавом також буде користуватися популярністю серед харків'ян. Тим більше, що ці два міста, які славляться своїм історичним і культурним надбанням, стали одними з улюблених туристичних напрямків для десятків тисяч мандрівників", - повідомив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш Яблонський зазначив, що розширення прямого авіасполучення між Харковом і найбільшими містами Польщі сприятиме економічному, туристичному та культурному обміну між країнами.

"Нове, комфортне і, що важливо, пряме авіасполучення скоротить час подорожі в важливий регіон Польщі і наблизить Східну Україну як до Польщі, так і до Європи. Відкриття прямих рейсів посприяє також подальшому зростанню контактів між Польщею та Україною у багатьох сферах: підприємницькій, культурній та науковій. Сподіваюся, що повітряне сполучення з Гданськом і Вроцлавом полегшить також спілкування звичайних людей і приведе до кращого взаємного пізнання наших суспільств, а також посприяє розвитку туризму між східними регіонами України та Польщею", - заявив Януш Яблонський, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові.

У листопаді харківський аеропорт Ярославського відкриє спільно з Wizz Air ще два нових напрямки: з 13 листопада можна буде літати прямими рейсами в Лондон, а з 25 листопада - до Відня. Нещодавно почалися продажі квитків на прямі перельоти з Харкова в аеропорти найбільших міст Італії - Рим і Мілан.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харкова. Інвестиції в його реконструкцію було надано групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала співставну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp і багато інших.