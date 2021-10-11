Аэромедицинская эвакуация: оказана помощь еще двум пациентам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня, 11 октября, проведено две медицинские эвакуации воздухом. Пациентов доставили в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел.
Детали
Утром 39-летней женщине из Турки Львовской области пришла на помощь команда специалистов аэромедицинской эвакуации Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Женщину с острым панкреонекрозом срочно перевезли воздухом в Львовскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.
Сев на Марсовом поле во Львове, медицинский вертолет уже имел запланированный полет в Буск. Там в помощи нуждался 50-летний пациент, который обратился к медикам с ангиозной болью. При обследовании у него диагностировали острый инфаркт миокарда. Мужчину доставили в профильную больницу города Львова.
Приземление вертолета во Львове и на автодороге в Буске обеспечили патрульные полицейские.
Напомним
7 октября, благодаря совместному проекту аэромедицинской эвакуации МВД и Минздрава из Львова в Киев полицейским вертолетом Н145 доставили маленькую пациентку. Девочке всего 9 месяцев. У новорожденной врожденный порок сердца. Для консультации и дальнейшего лечения девочке необходима срочная консультация столичных врачей.
Перед этом во Львовской области полицейский вертолет Airbus Helicopters Н145 доставил трехмесячного младенца с судорожным синдромом в медицинское учреждение.
Добавим
Программа медико-спасательной авиации введена МВД совместно с Министерством здравоохранения для помощи гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах. Используются вертолеты Н145 компании Airbus Helicopters, оборудованные для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в последующие три года планируется создать соответствующие авиабазы для эффективной работы медико-спасательной авиации.