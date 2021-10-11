Аеромедична евакуація: надано допомогу ще двом пацієнтам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні, 11 жовтня, проведено дві медичні евакуації повітрям. Пацієнтів доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ.
Деталі
Зранку 39-річній жінці із Турки Львівської області прийшла на допомогу команда фахівців аеромедичної евакуації Львівського Обласного Центру Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф. Жінку із гострим панкреонекрозом терміново перевезли повітрям в Львівську обласну клінічну лікарню для подальшого обстеження та лікування.
Сівши на Марсовому полі у Львові, медичний гелікоптер уже мав запланований політ у Буськ. Там допомоги потребував 50-річний пацієнт, який звернувся до медиків із ангіозним болем. Під час обстеження у нього діагностували гострий інфаркт міокарда. Чоловіка доставили в профільну лікарню міста Львова.
Приземлення гелікоптера у Львові та на автодорозі в Буську забезпечили патрульні поліцейські.
Нагадаємо
7 жовтня, завдяки спільному проєкту аеромедичної евакуації МВС та МОЗ зі Львова до Києва поліцейським гелікоптером Н145 доправили маленьку пацієнтку. Дівчинці лише 9 місяців. У немовляти вроджена вада серця. Для консультації та подальшого лікування дівчинці необхідна була термінова консультація столичних лікарів.
Напередодні на Львівщині поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н145 доставив тримісячне немовля з судомним синдромом до медичного закладу.
Додамо
Програма медико-рятувальної авіації введена МВС спільно з Міністерством охорони здоров’я для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги і проживають у віддалених населених пунктах. Використовуються вертольоти Н145 компанії Airbus Helicopters, обладнані для виконання евакуаційних і санітарних потреб. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у наступні три роки планується створити відповідні авіабази для ефективної роботи медико-рятувальної авіації.