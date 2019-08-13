Адвокату Вышинского в ГПУ вручили новое подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Адвокату руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому в Генеральной прокуратуре Украины вручили новое подозрение. Об этом Доманский сообщил в комментарии корреспонденту УНН.
"Сегодня мне вручили сообщение о замене ранее выдвинутого подозрения. Статьи, в которых меня подозревают, остались неизменными. Все мои замечания будут предоставлены дополнительно", - рассказал Доманский.
По его словам, все, что касается данного дела он считает давлением на него, как на правозащитника, который защищает интересы журналистов в Украине.
Ранее УНН сообщал, что адвоката руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрея Доманского вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для вручения нового подозрения.
Добавим, что в начале апреля адвокату Андрею Доманскому, который является защитником главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, сообщили о подозрении в незаконной приватизации коммунальной собственности.