Адвокату Вишинського у ГПУ вручили нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Адвокату керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Андрію Доманському в Генеральній прокуратурі України вручили нову підозру. Про це Доманський повідомив у коментарі кореспонденту УНН.
"Сьогодні мені було вручено повідомлення про заміну раніше висуненої підозри. Статті, в яких мене підозрюють, залишились незмінними. Всі мої зауваження будуть надані додатково", – розповів Доманський.
За його словами, все, що стосується даної справи він вважає тиском на нього, як на правозахисника, який захищає інтереси журналістів в Україні.
Раніше УНН повідомляв, що адвоката керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Андрія Доманського викликали до Генеральної прокуратури України для вручення нової підозри.
Додамо, що на початку квітня адвокату Андрію Доманському, який є захисником головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, повідомили про підозру у незаконній приватизації комунальної власності.