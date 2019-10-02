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Адвокату объявлено подозрение в присвоении госпомещения на Банковой

Киев • УНН

 • 8709 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Прокуратура объявила адвокату подозрение в присвоении государственного помещение на улице Банковой в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Адвокату объявлено подозрение в присвоении госпомещения на Банковой

"Столичной прокуратурой сообщено о подозрении адвокату, задержанному 1 октября 2019 года при попытке незаконно продать помещение на ул. Банковой, что является объектом государственной формы собственности стоимостью почти 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

А именно ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

По данным следствия, подозреваемый совместно с другими участниками преступной схемы, используя анкетные данные умершей в 2002 году женщины, от ее имени продали помещение на улице Банковой, находящегося на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью, в пользу подставного физического лица.

При этом, с 2003 года указанный объект недвижимости на законных основаниях арендует у государства Общественная организация "Союз женщин Украины". Поэтому в дальнейшем указанное обстоятельство адвокат решил использовать в своих корыстных интересах и через подставное лицо передал представителям общественной организации требование о необходимости освобождения арендуемого помещения или приобретение его за 130 тыс. долларов США, сообщили в ведомстве.

"После очередной встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины", - отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также принимаются меры по установлению других участников преступления.

Напомним, столичной общине вернули помещение в доме в центре Киева, который является объектом культурного наследия.

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