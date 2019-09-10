Киянам повернули приміщення в будинку, який є об’єктом культурної спадщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прокуратура Києва відстояла свою позицію в судах щодо повернення столичній громаді протиправно відчужених приміщень у центрі Києва, де розміщувались редакції журналу “Трибуна” і щорічника “Наука і культура”. Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Після тривалого судового розгляду рішенням Верховного Суду задоволено касаційну скаргу прокуратури міста Києва та постановлено повернути у власність територіальної громади столиці приміщення площею 121 кв м у будинку № 10 по вулиці Прорізній в місті Києві, який є об’єктом культурної спадщини”, — йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зауважили, що справа розглядалась судами з 2011 року. Суди першої та другої інстанцій відмовляли у задоволенні позову. Зрештою, прокуратура Києва подала до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу.
Суд підтримав правову позицію прокуратури, скасував незаконні рішення судів попередніх інстанції та постановив нове рішення, яким задовольнив позов про витребування спірних приміщень з незаконного володіння фізичної особи.
Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.
Як повідомляв УНН, керівнику одного з підприємств “Укроборонпрому” повідомили про підозру у розтраті майже 1 млн грн.