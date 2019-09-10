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Киевлянам вернули помещение в доме, который является объектом культурного наследия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Прокуратура Киева отстояла свою позицию в судах по возврату столичной общине противоправно отчужденных помещений в центре Киева, где размещались редакции журнала "Трибуна" и ежегодника "Наука и культура". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева, передает УНН.

"После длительного судебного разбирательства решением Верховного Суда удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры города Киева и принято вернуть в собственность территориальной общины столицы помещение площадью 121 кв м в доме № 10 по улице Прорезной в Киеве, который является объектом культурного наследия", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что дело рассматривалось судами с 2011 года. Суды первой и второй инстанций отказывали в удовлетворении иска. В конце концов, прокуратура Киева подала в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу.

Суд поддержал правовую позицию прокуратуры, отменил незаконные решения судов предыдущих инстанции и постановил новое решение, которым удовлетворил иск об истребовании спорных помещений из незаконного владения физического лица.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНН, руководителю одного из предприятий "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в растрате почти 1 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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