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Адвокату оголошено підозру у привласненні держприміщення на Банковій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Прокуратура оголосила адвокату підозру у привласненні державного приміщення на вулиці Банковій у столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Адвокату оголошено підозру у привласненні держприміщення на Банковій

"Столичною прокуратурою повідомлено про підозру адвокату, затриманому 1 жовтня 2019 року при спробі незаконно продати приміщення на вул. Банковій, що є об’єктом державної форми власності вартістю майже 5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

А саме йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими учасниками злочинної схеми, використовуючи анкетні дані померлої у 2002 році жінки, від її імені продали приміщення на вулиці Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю, на користь підставної фізичної особи.

При цьому, з 2003 року вказаний об’єкт нерухомості на законних підставах орендує у держави Громадська організація "Спілка жінок України". Тож надалі вказану обставину адвокат вирішив використати у власних корисливих інтересах та через підставну особу передав представникам Громадської організації вимогу про необхідність звільнення орендованого приміщення або придбання його за 130 тис. доларів США, повідомили у відомстві.

"Після чергової зустрічі та домовленості про укладення договору купівлі-продажу, працівники прокуратури та спецслужби затримали адвоката у порядку ст. 208 КПК України", - зазначили у прокуратурі.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину.

Нагадаємо, столичній громаді повернули приміщення в будинку у центрі Києва, який є об’єктом культурної спадщини.

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