Участники пресс-конференции: адвокат, представитель компаний "Мотта ТРЕЙДИНГ" Денис Мацкевич; адвокат, представитель директора захваченного предприятия "Трейд Петрол Инвест" Алла Кеба, адвокат, представитель компаний "Корнета Инвестмент ЛТД" Ирина Петренко и директор компаний "Фриз Ойл Групп" Кирилл Белошицкий.

"Мы хотим обратиться к господину президента в связи с тем, что с 2018 года на предприятие, которое владеет недвижимыми активами в виде заправок, осуществляются рейдерские атаки. Они происходят от подставной индийской компании, которая называется "Аруд". Лица, использующие такую подставную компанию, подделывают документы. Эти документы подаются в различные органы государственной власти. На основании этих документов происходят регистрационные действия, меняются владельцы, отчуждаются корпоративные права. Соответственно, все это происходит незаконным способом ", - сказал адвокат, представитель компаний" Мотта ТРЕЙДИНГ "Денис Мацкевич.

По его словам, несмотря на то, что судебными решениями нескольких инстанций доказано, что индийская "Аруд" действовала незаконно, комиссия при Министерстве юстиции все равно рассматривает жалобы от этой компании.

"Министерство юстиции принимает жалобы от этой компании, не обращая внимание на то, что сроки подачи этих жалоб давно прошли. Вот у нас завтра (28 июля - ред.) За изменениями в реестре, которые происходили два года назад, будут рассматриваться жалобы рейдеров в комиссии по противодействию рейдерству при Минюсте. Мы считаем, что рейдеры, которые на протяжении двух лет безуспешно пытаются завладеть нашей компанией, имеют определенное влияние на должностных лиц Министерства юстиции ", - сказал Мацкевич.

Присутствовавшая на пресс-конференции адвокат, представитель директора захваченного предприятия "Трейд Петрол Инвест" Алла Кеба пояснила, что 20 украинских предприятий отдали в аренду заправки под брендом "Мотто", совокупно на 2018 год это было 63 объекта.

"Стало известно, что некоторым государственным регистратором только в Днепропетровской области перерегистрировано все корпоративные права на компанию" Аруд прайвет Венчурз кэпитал ". Компания использовала поддельные документы: договоры купли-продажи, поручения и даже паспорта руководителей наших учредителей. По поддельным документам компания "Аруд" стала стопроцентным владельцем всех двадцати предприятий ", - отметила она.

Кэба сообщила, что факт незаконной перерегистрации установлено Верховным судом и другими инстанциями, в том числе апелляционным судом.

"Несмотря на то, что мы уже много раз установили факт рейдерства, многократно подтвердили свои права на свои предприятия, компания" Аруд "продолжает утверждать, что она единственный легитимный собственник, и завтра собирается защитить свои якобы законные права через комиссию при Минюсте . Будет очень странно, если комиссия рассмотрит эти целых 20 жалоб и примет положительное решение в их пользу. Потому что комиссии заранее известно, что компания "Аруд" - рейдер, и они действуют на территории Украины не только по отношению к нашим предприятий, они используют поддельные документы. На мой взгляд, у комиссии нет даже правовых обоснований рассматривать эти жалобы ", - сказала адвокат.

Директор компаний "Фриз Ойл Групп" Кирилл Белошицкий, единоличный учредитель, владелец и директор компании, которая является участником ряда фирм, предоставляющих в аренду объекты АЗС под брендом "Мотто", заявил, что, начиная с 2018 года, на сеть заправок оказывается давление, а также подтвержденные факты неправомерных действий, рейдерского захвата, бандитизма.

"Мы подавали все соответствующие заявления в правоохранительные органы обращались в Министерство юстиции с официальными заявлениями, результат налицо. Мы подозреваем, что наши оппоненты, используя свой административный и финансовый ресурс, эту ситуацию продвигают. Возможно, факт коррумпированию чиновников ", - сказал он.

По его словам, АЗС, работающих под брендом "Мотто", имеют более 2,5 тысячи сотрудников, в результате незаконных действий могут остаться без работы.

"Я, мои коллеги, другие акционеры и участники, работающих под брендом" Мотто ", обращаемся к президенту, министру юстиции, министру внутренних дел, СБУ, чтобы они в этой ситуации разобрались, дали нам возможность работать и не допустили фактов бандитизма , рейдерства и неправомерного захвата чужого имущества ", - подчеркнул Билошицкий.

Он также отметил, что ему и адвокатам известно круг лиц, которые продвигают ситуацию с незаконными действиями, но учитывая уголовные дела, ведутся, и тайну следствия пока нельзя огласить список лиц.

Справка. Сеть АЗК под брендом "Мотто" осуществляет свою деятельность в 21 области и насчитывает 148 объектов в городах и на дорогах Украины.