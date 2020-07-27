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Адвокати просять Зеленського втрутитися в ситуацію з рейдерським захопленням мережі АЗС "МОТТО" за сприяння Міністерства юстиції

Адвокати просять Зеленського втрутитися в ситуацію з рейдерським захопленням мережі АЗС "МОТТО" за сприяння Міністерства юстиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Адвокати власників мережі АЗС, що працюють під брендом “МОТТО”, просять президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію з рейдерським захопленням бізнесу, яке відбувається за сприяння Міністерства юстиції та правоохоронних органів. Про це вони заявили на прес-конференції, передає УНН.

Учасники прес-конференції: адвокат, представник компаній “МОТТО ТРЕЙДИНГ” Денис Мацкевич; адвокат, представник директора захопленого підприємства “Трейд Петрол Інвест” Алла Кеба, адвокат, представник компаній “Корнета Інвестмент ЛТД” Ірина Петренко і директор компаній “Фріз Ойл Груп” Кирило Білошицький.

“Ми хочемо звернутися до пана президента у зв’язку з тим, що з 2018 року на підприємство, яке володіє нерухомими активами у вигляді заправок, здійснюються рейдерські атаки. Вони відбуваються від підставної індійської компанії, яка називається „Аруді“. Особи, які використовують таку підставну компанію, підробляють документи. Ці документи подаються в різні органи державної влади. На підставі цих документів відбуваються реєстраційні дії, змінюються власники, відчужуються корпоративні права. Відповідно, все це відбувається у незаконний спосіб”, — сказав адвокат, представник компаній “МОТТО ТРЕЙДИНГ” Денис Мацкевич.

За його словами, незважаючи на те, що судовими рішеннями кількох інстанцій доведено, що індійська “Аруді” діяла незаконно, комісія при Міністерстві юстиції все одно розглядає скарги від цієї компанії.

“Міністерство юстиції приймає скарги від цієї компанії, не звертаючи увагу на те, що терміни подачі цих скарг давно спливли. Ось у нас завтра (28 липня — ред.) за змінами в реєстрі, які відбувалися два роки тому, розглядатимуться скарги рейдерів у комісії з протидії рейдерству при Мін’юсті. Ми вважаємо, що рейдери, які упродовж двох років безуспішно намагаються заволодіти нашою компанією, мають певний вплив на посадових осіб Міністерства юстиції”, — сказав Мацкевич.

Присутня на прес-конференції адвокат, представник директора захопленого підприємства “Трейд Петрол Інвест” Алла Кеба пояснила, що 20 українських підприємств віддали в оренду заправки під брендом “МОТТО”, сукупно на 2018 рік це було 63 об’єкти.

“Стало відомо, що деяким державним реєстратором аж у Дніпропетровській області перереєстровано всі корпоративні права на компанію „Аруді прайвет венчурз кепітал“. Компанія використала підроблені документи: договори купівлі-продажу, доручення і навіть паспорти керівників наших засновників. За підробленими документами компанія „Аруді“ стала стовідсотковим власником всіх двадцяти підприємств”, — зазначила вона.

Кеба повідомила, що факт незаконної перереєстрації встановлено Верховним судом та іншими інстанціями, в тому числі апеляційним судом.

“Незважаючи на те, що ми вже багато разів встановили факт рейдерства, багато разів підтвердили свої права на свої підприємства, компанія „Аруді“ продовжує стверджувати, що вона єдиний легітимний власник, і завтра збирається захистити свої нібито законні права через комісію при Мін’юсті. Буде дуже дивно, якщо комісія розгляне ці аж 20 скарг і прийме позитивне рішення на їхню користь. Тому що комісії наперед відомо, що компанія „Аруді“ — рейдер, і вони діють на території України не тільки стосовно наших підприємств, вони використовують підроблені документи. На мій погляд, у комісії немає навіть правових обґрунтувань розглядати ці скарги”, — сказала адвокат.

Директор компаній “Фріз Ойл Груп” Кирило Білошицький, одноосібний засновник, власник і директор компанії, яка є учасником низки фірм, що надають в оренду об’єкти АЗС під брендом “МОТТО”, заявив, що, починаючи з 2018 року, на мережу заправок здійснюється тиск, а також є підтверджені факти неправомірних дій, рейдерського захоплення, бандитизму.

“Ми подавали всі відповідні заяви в правоохоронні органи, зверталися до Міністерства юстиції з офіційними заявами, результат очевидний. Ми підозрюємо, що наші опоненти, використовуючи свій адміністративний і фінансовий ресурс, цю ситуацію просувають. Можливо, є факт корумпування чиновників”, — сказав він.

За його словами, АЗС, що працюють під брендом “МОТТО”, мають понад 2,5 тисячі співробітників, які внаслідок незаконних дій можуть залишитися без роботи.

“Я, мої колеги, інші акціонери та учасники, які працюють під брендом „МОТТО“, звертаємося до президента, до міністра юстиції, до міністра внутрішніх справ, СБУ, щоб вони в цій ситуації розібралися, дали нам можливість працювати і не допустили фактів бандитизму, рейдерства та неправомірного захоплення чужого майна”, — наголосив Білошицький.

Він також зазначив, що йому і адвокатам відоме коло осіб, які просувають ситуацію з незаконними діями, але з огляду на кримінальні справи, що ведуться, і таємницю слідства поки що не можна оголосити список осіб.

Довідка. Мережа АЗК під брендом “МОТТО” здійснює свою діяльність у 21 області і налічує 148 об’єктів у містах та на дорогах України.

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