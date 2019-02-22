Юриста Курбединова хотят исключить из коллегии адвокатов в оккупированном Крыму

"Сегодня, 22 февраля 2019 года в 11 часов дня, ожидается заседание президиума «КЦКА» (Крымская центральная коллегия адвокатов) членом которой является известный во всем мире своей профессиональной и правозащитной деятельностью адвокат Эмиль Курбединов. На этой встрече с большой долей вероятности он будет исключен из состава данной коллегии. КЦКА, не предприняв попытки оспорить предупреждение Минюста, намерено оставить адвоката Курбединова без поддержки и помощи", - идется в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов".