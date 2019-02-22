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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 53197 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 122670 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124865 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126011 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 123344 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117587 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141326 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145209 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Юриста Курбединова хотят исключить из коллегии адвокатов в оккупированном Крыму

Юриста Курбединова хотят исключить из коллегии адвокатов в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 12250 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Крымская центральная коллегия адвокатов в оккупированном РФ Крыму сегодня проведет заседание, на котором намерены исключить юриста Эмилия Курбединова из состава коллегии. Об этом сообщает Крымская солидарность на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня, 22 февраля 2019 года в 11 часов дня, ожидается заседание президиума «КЦКА» (Крымская центральная коллегия адвокатов) членом которой является известный во всем мире своей профессиональной и правозащитной деятельностью адвокат Эмиль Курбединов. На этой встрече с большой долей вероятности он будет исключен из состава данной коллегии. КЦКА, не предприняв попытки оспорить предупреждение Минюста, намерено оставить адвоката Курбединова без поддержки и помощи", - идется в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов".

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