Юриста Курбединова хотят исключить из коллегии адвокатов в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Крымская центральная коллегия адвокатов в оккупированном РФ Крыму сегодня проведет заседание, на котором намерены исключить юриста Эмилия Курбединова из состава коллегии. Об этом сообщает Крымская солидарность на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 22 февраля 2019 года в 11 часов дня, ожидается заседание президиума «КЦКА» (Крымская центральная коллегия адвокатов) членом которой является известный во всем мире своей профессиональной и правозащитной деятельностью адвокат Эмиль Курбединов. На этой встрече с большой долей вероятности он будет исключен из состава данной коллегии. КЦКА, не предприняв попытки оспорить предупреждение Минюста, намерено оставить адвоката Курбединова без поддержки и помощи", - идется в сообщении.
Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов".