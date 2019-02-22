Юриста Курбедінова хочуть виключити з колегії адвокатів в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Кримська центральна колегія адвокатів в окупованому РФ Криму сьогодні проведе засідання, на якому мають намір виключити юриста Емілія Курбедінова зі складу колегії. Про це повідомляє Кримська солідарність на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 22 лютого 2019 року об 11 годині дня, очікується засідання президії "КЦКА" (Кримська центральна колегія адвокатів) членом якої є відомий в усьому світі своєю професійною і правозахисною діяльністю адвокат Еміль Курбедінов. На цій зустрічі з великою часткою ймовірності він буде виключений зі складу даної колегії. КЦКА, не зробивши спроби оскаржити попередження Мін'юсту, має намір залишити адвоката Курбедінова без підтримки і допомоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство юстиції Російської Федерації вимагає виключити кримського адвоката Еміля Курбедінова з числа засновників і членів "Кримської центральної колегії адвокатів".