Адвокат потерпевших заявила, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения при ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Киевский райсуд Харькова приобщил к метериалам дела ответ Министерства здравоохранения Украины по состоянию на момент смертельного ДТП обвиняемой Елены Зайцевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на присутствующих на судебном заседании.
Так, во время слушания адвокат потерпевших подала ходатайство о приобщении к материалам дела ответа Минздрава на ее адвокатский запрос. Как заявила адвокат, этот документ является доказательством того, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения при совершении ДТП.
В свою очередь, защита Зайцевой возражала против приобщения ответа Минздрава к материалам дела. Однако прокуратура, адвокаты потерпевших и защита другого обвиняемого Геннадия Дронова не возражали по приобщения этого документа.
Так, суд принял решение приобщить ответ к материалам дела. Следующее заседание назначено на 7 августа.
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Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.