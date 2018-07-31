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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 10519 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 72874 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 118300 просмотра

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8 марта, 10:25 • 126241 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165755 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152179 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140207 просмотра

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Адвокат потерпевших заявила, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения при ДТП

Адвокат потерпевших заявила, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения при ДТП

Киев  •  УНН

 • 20873 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Киевский райсуд Харькова приобщил к метериалам дела ответ Министерства здравоохранения Украины по состоянию на момент смертельного ДТП обвиняемой Елены Зайцевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на присутствующих на судебном заседании.

Так, во время слушания адвокат потерпевших подала ходатайство о приобщении к материалам дела ответа Минздрава на ее адвокатский запрос. Как заявила адвокат, этот документ является доказательством того, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения при совершении ДТП.

В свою очередь, защита Зайцевой возражала против приобщения ответа Минздрава к материалам дела. Однако прокуратура, адвокаты потерпевших и защита другого обвиняемого Геннадия Дронова не возражали по приобщения этого документа.

Так, суд принял решение приобщить ответ к материалам дела. Следующее заседание назначено на 7 августа.

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Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

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