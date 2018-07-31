Адвокат потерпілих заявила, що Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння під час ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Київський райсуд Харкова долучив до метеріалів справи відповідь Міністерства охорони здоров'я України щодо стану на момент смертельної ДТП обвинуваченої Олени Зайцевої. Про це повідомляє УНН з посиланням на присутніх на судовому засіданні.
Так, під час слухання адвокат потерпілих подала клопотання про долучення до матеріалів справи відповіді МОЗ на її адвокатський запит. Як заявила адвокат, цей документ є доказом того, що Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння під час скоєння ДТП.
У свою чергу, захист Зайцевої заперечував проти долучення відповіді МОЗ до матеріалів справи. Однак прокуратура, адвокати потерпілих та захист іншого обвинуваченого Геннадія Дронова не заперечували щодо долучення цього документу.
Так, суд прийняв рішення долучити відповідь до матеріалів справи. Наступне засідання призначено на 7 серпня.
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Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули 6 осіб.